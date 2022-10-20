Вена, 21 октября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Во время приготовления еды накрывать кастрюли крышкой ради экономии энергии посоветовала согражданам австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер. Об этом она заявила в обнародованном 20 октября интервью газете Kronen Zeitung.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кастрюля с водой на плите

Леоноре Гевесслер «Накрывать кастрюли крышкой, водить машину медленнее — это сэкономит бензин и дизель. Есть разные способы, в них нет ничего особенного, они давно известны нашим бабушкам и дедушкам».

Министр также дала согражданам ещё много полезных советов в рамках запущенной в сентябре компании по энергосбережению, которым, как утверждает, следует и сама. В частности, утеплить окна, не загораживать отопительные батареи мебелью и снизить температуру отопления на два градуса.

По официальным данным, Австрия наполнила свои газовые хранилища на 87%, что, по словам канцлера Карла Нехаммера, обеспечит страну более чем на 10 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Австрии Дмитрий Люблинский заявил, что Запад уже перешёл все мыслимые красные линии по ситуации вокруг территории бывш. УССР.

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