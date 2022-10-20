Белград, 21 октября, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Визит в Сербию заместителя главы МИД России Александра Грушко не был тайным, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Замглавы МИД РФ, который не находится под санкциями нигде в мире, приехал в страну, где провел, насколько я понял Николу Селаковича, консультации, потому что ни в одной другой стране не может их провести, что логично, с российскими послами из всего региона», — уточнил он.

Вучич добавил, что сербские власти не скрывали сведения о визите российского дипломата, который приехал в Сербию по своим делам. Он подчеркнул, что Грушко летел обычным самолетом, а авиакомпании располагают полным списком пассажиров. Также сербский президент отметил, что не проводил с замглавы МИД России официальных встреч, лишь встретился с ним на рабочем завтраке.

Вучич осудил попытки прозападных СМИ и сербской оппозиции выставить приезд Грушко в Сербию как некое тайное событие. По его словам, Запад был прекрасно осведомлен о грядущей поездке Грушко. В частности, автомобиль российского дипломата преследовали десять автомобилей, следивших за передвижениями Грушко.