Будапешт, , 01:16 — REGNUM Идея Европейской комиссии установить потолок цен на российский газ напоминает поведение посетителей питейных заведений, пытающихся сбить стоимость заказываемого пива, написал в своем микроблоге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Жозе Мальоа. Пьяницы

По словам главы венгерского правительства, планы властей ЕС обречены на провал. Он пояснил, что потребители газа не смогут сами снизить его цену, и на стоимость топлива оказывают такие факторы, как «диверсификация и конкуренция».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Виктор Орбан раскритиковал предложение Еврокомиссии о совместных закупках природного газа в ЕС. Премьер-министр считает, что представленный документ похож на «медленный и дорогой» план Евросоюза по приобретению вакцин во время пандемии коронавируса.

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