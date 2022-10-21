Будапешт, 21 октября 2022, 01:16 — REGNUM Идея Европейской комиссии установить потолок цен на российский газ напоминает поведение посетителей питейных заведений, пытающихся сбить стоимость заказываемого пива, написал в своем микроблоге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Жозе Мальоа. Пьяницы
Жозе Мальоа. Пьяницы

По словам главы венгерского правительства, планы властей ЕС обречены на провал. Он пояснил, что потребители газа не смогут сами снизить его цену, и на стоимость топлива оказывают такие факторы, как «диверсификация и конкуренция».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Виктор Орбан раскритиковал предложение Еврокомиссии о совместных закупках природного газа в ЕС. Премьер-министр считает, что представленный документ похож на «медленный и дорогой» план Евросоюза по приобретению вакцин во время пандемии коронавируса.

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