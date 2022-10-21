Киев, 21 октября 2022, 00:59 — REGNUM Владимир Зеленский призвал Францию, Италию, США и другие страны Запада максимально ускорить передачу Киеву систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в опубликованном 20 октября в телеграм-канале главы киевского режима видеообращении к Европейскому совету.
По словам Зеленского, Киеву требуется больше систем противовоздушной и противоракетной обороны для создания действительно надёжного воздушного щита.
Он вновь призвал Запад к введению новых санкций против России и Ирана, а также подчеркнул «жизненную необходимость» продолжения финансовой поддержки своего режима.
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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский распорядился реализовать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова.
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