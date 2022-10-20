Киев, 21 октября, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Владимир Зеленский призвал Францию, Италию, США и другие страны Запада максимально ускорить передачу Киеву систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в опубликованном 20 октября в телеграм-канале главы киевского режима видеообращении к Европейскому совету.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По словам Зеленского, Киеву требуется больше систем противовоздушной и противоракетной обороны для создания действительно надёжного воздушного щита.

Владимир Зеленский «Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили своё участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений. Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, другим нашим партнёрам, и не только в Европе, но и в США. Не только к тем, кто производит средства ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы».

Он вновь призвал Запад к введению новых санкций против России и Ирана, а также подчеркнул «жизненную необходимость» продолжения финансовой поддержки своего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский распорядился реализовать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова.

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