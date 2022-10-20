Херсон, 21 октября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Как минимум три человека, включая детей, погибли, ещё десять получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками переправы в Херсоне. Об этом 21 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

По данным Рогова, боевики Киева ударили по переправе через реку Днепр в Херсоне 12-ю ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS. Из них российской системой ПВО были сбиты 11 ракет, одна долетела.

Всего, по словам Рогова, погибли три человека, в том числе дети, ранены десять человек, сожжено не менее 12 гражданских автомобилей.

Напомним, начиная с 19 октября идёт организованное перемещение жителей Херсонской области с правого берега Днепра на левый. Ранее ИА REGNUM сообщало, что через Днепр уже переправлены 15 тыс. жителей.