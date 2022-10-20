Вашингтон, 21 октября, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Власти США обвинили Иран в участии в боевых действиях на территории бывш. УССР из-за того, что, как считают в Вашингтоне, Тегеран якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и направляет для помощи Москве своих специалистов по эксплуатации этих беспилотников, заявил на брифинге 20 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кирби

«[Иранская сторона] участвует в боевых действиях [на территории б. УССР] на земле напрямую, а также косвенно — путем поставок вооружений», — сказал он.

По словам Кирби, Москва получила от Тегерана уже десятки беспилотников и, скорее всего, ждет новую партию подобного оборудования. Кроме того, чиновник утверждает, что российские военные уже используют указанные средства.

Он добавил, что Россия якобы планирует заказать у Ирана еще и ракеты класса «земля-земля», на что США ответят дополнительными антииранскими санкциями и изучат возможность введения новых рестрикций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и их партнеров о том, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. Она пояснила, что такие шаги Вашингтона являются поводом надавить на иранскую сторону.