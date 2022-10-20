Белград, 21 октября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не исключил возможности ухода в отставку, если этим он сможет выиграть «от шести до девяти месяцев для Сербии» в сложных политических играх вокруг Косово и Метохии. Об этом Вучич заявил 20 октября в эфире телеканала Prva.

Александр Вучич

По словам Вучича, Запад не будет выбирать средства для того, чтобы закрыть косовский вопрос как можно скорее. Поэтому его уход в отставку мог бы стать тем «тактическим шагом», который «купил бы от шести до девяти месяцев» для Сербии и ее спасения.

Президент Сербии отметил, что человек, который занимается политикой каждый день, должен думать о своей отставке и понимать, что такой тактический прием нельзя сбрасывать со счетов.

«Я сказал это не потому, что я слабак, не потому, что не имею смелости что-то сделать, не потому, что я ленив, или потому, что мой народ на меня оказывает давление», — утверждает Вучич, подчеркнув, что он «не избегает ответственности».

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что решение косовского вопроса — это «дело недель, а не лет».