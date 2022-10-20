Киев, 21 октября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Электроэнергия, тепло и вода могут исчезнуть на месяцы на территории б. УССР после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 20 октября сообщил представитель киевского режима Алексей Арестович.

Интернет-представительство главы киевского режима Алексей Арестович

Как указал Арестович, жители территории б. УССР вполне могут оказаться в ситуации, когда длительное время, возможно, несколько месяцев, у них в домах не будет воды, света и тепла, либо их подача будет сильно ограничена.

По словам Арестовича, уже сегодня более 1,8 тыс. населённых пунктов остались без энерго- и водоснабжения, а также без тепла.

Однако Арестович напомнил, что основная масса проживающих на территории б. УССР ещё помнят 90-е годы и знают, как выживать при отсутствии тепла и других жилищно-коммунальных услуг в доме.

«Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — пояснил Арестович.

Напомним, ВС России 10 октября начали наносить удары по энергетической инфраструктуре городов на территории б. УССР, через два дня после теракта с подрывом Крымского моста, который был организован киевским режимом. После ударов в регионах, подконтрольных киевскому режиму, был введён режим экономии электроэнергии, начались проблемы с водоснабжением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве и в Киевской области начались веерные отключения энергоснабжения, а жителям рекомендовано снизить потребление электроэнергии днём.