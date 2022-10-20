Арестович допустил месяцы без света, воды и тепла на территории б. УССР
Киев, 21 октября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Электроэнергия, тепло и вода могут исчезнуть на месяцы на территории б. УССР после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 20 октября сообщил представитель киевского режима Алексей Арестович.
Как указал Арестович, жители территории б. УССР вполне могут оказаться в ситуации, когда длительное время, возможно, несколько месяцев, у них в домах не будет воды, света и тепла, либо их подача будет сильно ограничена.
По словам Арестовича, уже сегодня более 1,8 тыс. населённых пунктов остались без энерго- и водоснабжения, а также без тепла.
Однако Арестович напомнил, что основная масса проживающих на территории б. УССР ещё помнят 90-е годы и знают, как выживать при отсутствии тепла и других жилищно-коммунальных услуг в доме.
«Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — пояснил Арестович.
Напомним, ВС России 10 октября начали наносить удары по энергетической инфраструктуре городов на территории б. УССР, через два дня после теракта с подрывом Крымского моста, который был организован киевским режимом. После ударов в регионах, подконтрольных киевскому режиму, был введён режим экономии электроэнергии, начались проблемы с водоснабжением.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве и в Киевской области начались веерные отключения энергоснабжения, а жителям рекомендовано снизить потребление электроэнергии днём.