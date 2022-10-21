Ижевск, , 00:19 — REGNUM На приаэродромной территории аэропорта «Ижевск» были обнаружены теплицы для выращивания декоративных растений. По данному факту удмуртской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об эксплуатации опасных производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ижевск. Аэропорт Aeroport-izhevsk.ru

Теплицы, установленные вблизи ижевского аэропорта, использовали систему отопления в виде емкостей под избыточным давлением сжиженного углеводородного газа, которые относятся к опасным производственным объектам. Для сосудов с газом не была проведена экспертиза промышленной безопасности. В результате нарушения требований промышленной безопасности на объекте произошло возгорание, повлекшее выброс столба пламени.

В отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, назначено наказание в виде штрафа в 250 тыс. рублей. Удовлетворен иск Удмуртского транспортного прокурора о запрете эксплуатации опасного производственного объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава Минтранса России Виталий Савельев и глава Удмуртии Александр Бречалов приняли участие в церемонии закладки первого камня на строительстве нового здания аэропорта в Ижевске.