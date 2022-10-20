Ижевск, 21 октября, 2022, 00:19 — ИА Регнум. На приаэродромной территории аэропорта «Ижевск» были обнаружены теплицы для выращивания декоративных растений. По данному факту удмуртской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об эксплуатации опасных производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Aeroport-izhevsk.ru Ижевск. Аэропорт

Теплицы, установленные вблизи ижевского аэропорта, использовали систему отопления в виде емкостей под избыточным давлением сжиженного углеводородного газа, которые относятся к опасным производственным объектам. Для сосудов с газом не была проведена экспертиза промышленной безопасности. В результате нарушения требований промышленной безопасности на объекте произошло возгорание, повлекшее выброс столба пламени.

В отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, назначено наказание в виде штрафа в 250 тыс. рублей. Удовлетворен иск Удмуртского транспортного прокурора о запрете эксплуатации опасного производственного объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава Минтранса России Виталий Савельев и глава Удмуртии Александр Бречалов приняли участие в церемонии закладки первого камня на строительстве нового здания аэропорта в Ижевске.