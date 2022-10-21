Нью-Йорк, США, , 00:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 октября умеренным снижением на фоне геополитических рисков, высокой инфляции и пессимистических прогнозов для экономики. Больше других потерял S&P 500.

Рынок Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 90,22 пункта (0,30%), до уровня 30 333,59 пункта. S&P 500 подешевел на 29,38 пункта (0,80%), до уровня 3665,78 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 65,66 пункта (0,61%), до уровня 10 614,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,48 (0,57%), до уровня $85,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 октября снижением на фоне геополитических рисков и высокой доходности американских гособлигаций.

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