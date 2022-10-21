Архангельск, , 00:07 — REGNUM Правительство Архангельской области закупило 400 наборов дополнительной экипировки: сапоги, спальные мешки, резиновые коврики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Сформированные комплекты отправили в пункт назначения — в поселок Печенга Мурманской области.

«Все наборы сперва поступят на вещевой склад, а потом их распределят по адресатам. На каждом пакете будет указан размер находящейся в нем обуви и теплого белья, что очень поможет при распределении экипировки между военнослужащими, — рассказал руководитель губернаторского центра «Мы вместе» Максим Арбузов . — Ранее помощь уже была доставлена в Мурманскую и Ленинградскую области, где проходят подготовку мобилизованные северяне. Волонтерская поддержка очень важна — в первую очередь для наших парней, которые задействованы в специальной военной операции».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продолжается частичная мобилизация. Количество призванных региональный военкомат не разглашает.