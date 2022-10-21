Москва, 21 октября 2022, 07:02 — REGNUM Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов («Новые люди») предлагает премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать рабочую группу, которая займется анализом системных проблем в социальной поддержке мобилизованных и членов их семей. Копия обращения парламентария есть в распоряжении ИА REGNUM.
По мнению депутата, в эту группу должны войти представители профильных министерств, депутаты Госдумы и социально ориентированных некоммерческих организаций.
«Целью работы данной группы будет выявление системных проблем в социальной поддержке указанной категории граждан и выработка оптимальных вариантов их решения», — указал Леонов в своем обращении.
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