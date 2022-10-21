Барселона, Испания, , 00:03 — REGNUM Каталонская «Барселона» в матче 10-го тура испанкой Ла Лиги сезона 2022/23 разгромил «Вильярреал». Игра, проходившая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Роберт Левандовски (31’ Хорди Альба, 35’ Гави) и Ансумане Фати (38’). Желтую карточку получил защитник «желтой субмарины» Пау Торрес на 90+2-й минуте.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Алонсо, Альба, Кунде (Пике, 78’), Роберто (Бельерин, 70’), Педри, де Йонг (Бускетс, 70’), Гави, Фати (Дембеле, 75’), Торрес, Левандовски (Рафинья, 75’).

«Вильярреал»: Рульи, Фемения, Торрес, Альбиоль (Манди, 80’), Педраса (Мохика, 25’), Парехо, Родригес, Морланес (Тригерос, 57’), Пино, Греневельд (Моралес, 46’), Джэксон (Морено, 57’).

На данный момент «Барселона» с восемью победами и 25-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», набрав 15 очков, располагается на девятой позиции.