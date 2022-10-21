Йошкар-Ола, , 00:01 — REGNUM Очередная группа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, отправилась из Йошкар-Олы в учебный центр в Ульяновской области. Как и ранее, военнослужащие отправились в путь от «Арены Марий Эл».

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

На этот раз в составе группы мобилизованных — жители Советского и Сернурского районов республики, сообщает MariMedia. Численность резервистов, которые 20 октября отправились в военную часть, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, последние группы мобилизованных жителей Марий Эл отправляются 20 и 22 октября. После этого республика будет считаться полностью выполнившей мобилизационное задание Министерства обороны РФ.

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