Белград, 21 октября, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Официальный Белград не введет санкции против России, пока такая позиция не будет напрямую угрожать Сербии и ее гражданам. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 20 октября в эфире телеканала Prva.

Цитата из видео телеканала «Россия 24» Александр Вучич в телепрограмме «Формула власти» Михаила Гусмана на телеканале «Россия 24»

«Если что-то изменится, мы обо всем открыто расскажем гражданам. Я горжусь тем, что 240 дней мы ведем самостоятельную политику», — признался Вучич.

По его словам, «Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году (РФ ветировала британскую резолюцию о Сребренице, в которой сербы были названы «геноцидным народом» — ИА REGNUM), и помнит, как Россия и Китай берегут целостность Сербии в ООН».

«Мы это делаем, потому что мы уважаем себя. Я хочу придерживаться морально правильной, безупречной позиции во имя страны, которую я люблю больше всего. Я для Сербии добиваюсь такой позиции. Мы подвергались санкциям десятилетиями», — добавил сербский лидер.

Вучич сказал, что его слова «может быть» и «постараемся» намного тверже, чем когда кто-то другой говорит уверенное «да».

Он подчеркнул, что Сербия определилась в пользу евроинтеграции, но некоторые хотят доказать, что это означает отказ от любого вида самостоятельности.

Напомним, что Евросоюз требует от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой Брюсселя и ввести санкции против России.