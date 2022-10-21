Москва, 21 октября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов («Новые люди») предлагает премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность автоматического выпуска дополнительной банковской карты для родственника мобилизованного, которая будет привязана к его зарплатному счету. Копия обращения есть в распоряжении ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Парламентарий пояснил, что денежное довольствие мобилизованным начисляется на зарплатную карту военнослужащего, которая выдается каждому из них после мобилизации. При этом возникают технические трудности при попытке перевода средств родственниками из мест, где находится гражданин. В результате, эта ситуация негативно сказывается на уровне дохода и качестве жизни его семьи, отметил Леонов.

Также он обратил внимание на то, что все чаще звучат предложения об исключении мобилизованных из состава семьи при расчете среднедушевого дохода для признания членов семьи малоимущими и оказания им государственной социальной помощи.

«Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации может стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника, которое будет заполняться одновременно с заявлением на выпуск зарплатной карты или в финансовом отделении воинской части», — следует из обращения депутата.

Леонов уверен, что кроме удобства данный механизм позволит сэкономить средства федерального бюджета.