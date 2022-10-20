Лондон, 20 октября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. 20 октября в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» футбольный клуб «Фулхэм» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Астон Виллу» из Бирмингема. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

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Забитыми мячами отметились Гаррисон Рид (36’), Александар Митрович (68’ пенальти) и Тайрон Мингс (83’ автогол).

Единственную красную карточку на 62-й минуте получил бразильский хавбек «Астон Виллы» Дуглас Луис. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.

Составы команд:

«Фулхэм»: Лено, Рим, Рид, Диоп, Робинсон, Рид (Кэрни, 73’), Кебано (Уилсон, 85’), Перейра (Харрис, 87’), Виллиан (Джеймс, 73’), Пальинья, Митрович (Винисиус, 85’).

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Мингс, Янг, Беднарек (Кэш, 46’), Луис, Макгинн, Рэмзи (Арчер, 81’), Ингз (Дендонкер, 69’), Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 58’).

«Фулхэм», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 15 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с девятью очками осталась на 17-й позиции.