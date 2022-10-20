Тирана, 20 октября, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Члены ассоциаций предпринимателей Албании 19 октября от имени албанского предпринимательства выступили в поддержку введения налоговой амнистии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предприниматели призвали политиков и правительство учитывать интересы бизнеса.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

«Мы убеждены, что спустя 32 года после установления свободной рыночной экономики и демократии правительство должно быть больше заинтересовано в благополучии албанских граждан и бизнеса, чем в мнении международных институтов, тем более что в большинстве западных стран налоговая амнистия уже вводилась в разные периоды», — заявил Николин Яка, председатель Торгово-промышленной палаты Албании.

Предприниматели также потребовали от правительства снижения налоговой нагрузки и большей формализации экономики после введения налоговой амнистии.

Ранее в ЕС и МВФ критиковали намерение правительства Албании провести налоговую амнистию.