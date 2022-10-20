Лос-Анджелес, США, , 23:54 — REGNUM Режиссёры Джошуа и Бенджамин Сафди снимут для Netflix новый фильм с Адамом Сэндлером в главной роли. Об этом 20 октября сообщает журнал Variety.

Адам Сэндлер Цитата из телеинтервью

Отмечается, что новая картина продолжит серию, которой дало начало криминальное драмеди «Неогранённые драгоценности» (Uncut Gems), к сожалению, пока ничего не известно о её сюжете. Как сообщил Сэндлер, начало съёмок запланировано на «конец зимы», т.е. на февраль 2023 года.

Напомним, премьера фильма «Неогранённые драгоценности» состоялась 13 декабря 2019 года. В этой картине Адам Сэндлер отошёл от привычного комедийного амплуа и сыграл владельца ювелирного бутика, столкнувшегося с серьёзными жизненными проблемами.

Читайте ранее в этом сюжете: Адам Сэндлер объяснил, почему его не волнуют негативные отзывы критиков