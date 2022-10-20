Лос-Анджелес, США, 20 октября 2022, 23:54 — REGNUM Режиссёры Джошуа и Бенджамин Сафди снимут для Netflix новый фильм с Адамом Сэндлером в главной роли. Об этом 20 октября сообщает журнал Variety.

Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Цитата из телеинтервью

Отмечается, что новая картина продолжит серию, которой дало начало криминальное драмеди «Неогранённые драгоценности» (Uncut Gems), к сожалению, пока ничего не известно о её сюжете. Как сообщил Сэндлер, начало съёмок запланировано на «конец зимы», т.е. на февраль 2023 года.

Напомним, премьера фильма «Неогранённые драгоценности» состоялась 13 декабря 2019 года. В этой картине Адам Сэндлер отошёл от привычного комедийного амплуа и сыграл владельца ювелирного бутика, столкнувшегося с серьёзными жизненными проблемами.

Читайте ранее в этом сюжете: Адам Сэндлер объяснил, почему его не волнуют негативные отзывы критиков