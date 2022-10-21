21 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили, как российские военные остановили наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении.

Светлана Рыбина, , 07:54 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в ходе специальной военной операции российские войска отбили попытку прорыва ВСУ на николаево-криворожском направлении, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счёт введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого [подразделения киевского неонацистского режима] беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», — заявили в Минобороны РФ.

«Наши мужественные и доблестные защитники с отличным командованием, благодарим вас, держитесь! Россия победит!» — пишет Татьяна К.

Многие пользователи обратились к российским солдатам, которые мужественно держат оборону, защищая Россию от полчищ нацистов, и выразили им слова благодарности.

«Красавцы наши! Гордимся вами и верим в вашу Победу!» — обращается Антон В.

«Горжусь нашими воинами! Честь и слава российским военным! Парни, вы лучшие! Берегите себя и друг друга! Молимся за вас!» — написал Лёлек Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в атаке на российские позиции участвовали не только киевские боевики, но и наёмники из стран Запада. Кроме того, нацистами явным образом руководят специалисты из Североатлантического альянса, который, можно уверенно сказать, принял самое активное участие в конфликте против России.

«Отбили попытку наступления не только лишь ВСУ, но и НАТО», — указывает Людмила Г.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наши ввели танковый резерв, а фашисты потеряли своих 14 танков и много другой бронетехники. Великая перемога. Опять фиаско или снова?» — спрашивает Фаниль М.

Часть людей пишет, что ВСУ несут ужасающие потери, но киевский неонацистский режим оперативно пополняет свои войска за счёт мобилизованных, необученных и немотивированных граждан.

«Сегодня в приёмной у Бандеры целых три батальона. Тесновато будет там сегодня», — отметил Олег Б.

«Вчера три батальона, сегодня три батальона. Зеленский считает, что бабы специально для него мужчин рожают?» — интересуется Владимир Б.

«Попытки ВСУ остаются лишь попытками, потому что опыта нет, оружия нормального нет, как и боевого духа. Вот и несут поражение за поражением», — считает Арман М.

«У ВСУ сейчас уже вообще сил не осталось, наши их со всех флангов гонят, как бы они не пытались наступать», — отметила Лиля З.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев пытается успеть взять Херсон как можно быстрее, чтобы хозяин из Демократической партии США мог предъявить американскому народу, на что были потрачены миллиарды долларов из кармана налогоплательщиков.

«В ближайшее время Зеленский будет гнать всё больше и больше своих солдат на бойню, чтобы порадовать деда Байдена перед его выборами», — подметила Анна С

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Видна же тенденция, к чему всё идёт. Колесо истории уже завертелось. Правда за Россией, ей и побеждать», — уверена Алиса А.

Напомним, 20 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в ходе специальной военной операции российские войска отбили попытку прорыва ВСУ на николаево-криворожском направлении.