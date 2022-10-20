Йошкар-Ола, 20 октября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. «По указу президента Российской Федерации Владимира Путина в Марий Эл введен режим базовой готовности. В связи с этим в республике создан оперативный штаб, который будет работать под моим личным руководством». Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Юрий Зайцев.

пресс-служба правительства Марий Эл Мобилизованные в Марий Эл

В состав штаба вошли руководители силовых структур, ведомств и министерств. В документе о создании штаба указано, что его задачей является определение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ.

«Поскольку у нас введен уровень базовой готовности, ограничительные меры в регионе не вводятся. Мы будем усиленно следить за правопорядком и безопасностью на территории всей республики», — заключил Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, указами президента страны на территории всех регионов Приволжского федерального округа действует режим базовой готовности. Он не предполагает каких-либо ограничений для передвижения населения.