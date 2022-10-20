Турин, Италия, 20 октября 2022, 23:49 — REGNUM 27-летний форвард «Ромы» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в туринском клубе «Торино». Об этом 20 октября сообщает издание Calciomercato.
По информации источника, команда из Турина рассматривает форварда как одну из целей на зимнее трансферное окно. Сам Шомуродов заинтересован в переходе, так как не получает достаточного количества игрового времени в составе «волков».
В текущем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие лишь в четырех матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лудогорца». Суммарно на поле форвард провел 60 минут.