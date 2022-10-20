Турин, Италия, 20 октября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. 27-летний форвард «Ромы» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в туринском клубе «Торино». Об этом 20 октября сообщает издание Calciomercato.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

По информации источника, команда из Турина рассматривает форварда как одну из целей на зимнее трансферное окно. Сам Шомуродов заинтересован в переходе, так как не получает достаточного количества игрового времени в составе «волков».

В текущем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие лишь в четырех матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лудогорца». Суммарно на поле форвард провел 60 минут.