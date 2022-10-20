Приштина, Сербия, , 23:51 — REGNUM В правительстве Косово 20 октября прокомментировали сетования представителя Госдепа США на Западных Балканах Габриэля Эскобара на отказ властей Косово отложить на 10 месяцев запрет на использование сербских номеров Косово и Метохии в Косово.

Номер Алексей Колчин © ИА REGNUM

Для албанского новостного агентства Telegrafi в Приштине сообщили, что разделяют и понимают опасения американского дипломата, однако считают своим долгом ставить в приоритет верховенство закона, конституционность и последовательное выполнение постановлений правительства.

«Мы участвуем в кампании по перерегистрации автомобилей с незаконными номерами на легальные номерные знаки RKS. Мы снова призываем сербских граждан Косово заменить свои номерные знаки, воспользовавшись налоговыми и таможенными льготами», — заявил пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Крюэзиу.

С 1 ноября автомобили, зарегистрированные сербскими властями в Косово и Метохии, будут считаться в Косово автомобилями без регистрации и изыматься.

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