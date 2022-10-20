Антитеррористические меры введут в Удмуртии для предотвращения терактов
Ижевск, 20 октября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Дополнительные антитеррористические меры в условиях проведения специальной военной операции будут действовать на территории Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов, документ опубликован на портале правительства региона.
Согласно распоряжению, министерствам республики поручено проверять уровень физической защиты подведомственных объектов на случай диверсий и степень готовности персонала к террористическим актам.
Также было рекомендовано организовать регулярные проверки состояния антитеррористической защиты мест массового пребывания людей и обеспечить контроль по устранению выявленных недостатков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии, согласно указу президента России Владимира Путина, действует режим базовой готовности. Создан оперативный штаб, который будет курировать работу республиканской, муниципальной власти и силовых структур.
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