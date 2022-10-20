Ижевск, 20 октября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Дополнительные антитеррористические меры в условиях проведения специальной военной операции будут действовать на территории Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов, документ опубликован на портале правительства региона.

пресс-служба правительства Удмуртии Ремонт плотины в Удмуртии

Согласно распоряжению, министерствам республики поручено проверять уровень физической защиты подведомственных объектов на случай диверсий и степень готовности персонала к террористическим актам.

Также было рекомендовано организовать регулярные проверки состояния антитеррористической защиты мест массового пребывания людей и обеспечить контроль по устранению выявленных недостатков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии, согласно указу президента России Владимира Путина, действует режим базовой готовности. Создан оперативный штаб, который будет курировать работу республиканской, муниципальной власти и силовых структур.

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