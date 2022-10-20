Москва, , 23:42 — REGNUM В октябре текущего года участились нападения боевиков на сирийские правительственные силы в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс, сообщил 20 октября на брифинге врио заместителя начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Андрей Болдырев.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

«С начала текущего месяца зафиксировано уже пять случаев нападения боевиков на сирийские правительственные силы с оккупированной США территории. Всего с 1 октября в результате провокаций террористов погиб один, ранены шесть сирийских военнослужащих», — рассказал он.

При этом Болдырев указал, что «активизация террористической активности боевиков в районе оккупированной США зоны Эт-Танф связана со сменой командования подконтрольных Соединенным Штатам незаконных вооруженных формирований, которая была инициирована американскими кураторами в сентябре этого года».

Министерство обороны России подчеркивает, что действия американских военных на территории Сирии являются нарушением всех международных норм, а захваченная США территория превращена в базу подготовки боевиков для террористических бандгрупп.

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