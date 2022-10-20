Белград, 20 октября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Ситуация в Косово и Метохии «весьма сложная». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 20 октября в эфире телеканала Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Президент Сербии прокомментировал статью, которая ранее днем была опубликована в албанском издании Albanian post и в которой излагаются детали предварительного соглашения между Сербией и Косово, якобы приготовленного Западом для подписания к 24 февраля.

По его словам, западным странам важно как можно скорее решить косовский вопрос, так как всё чаще в международной политике упоминается косовский прецедент.

«Но косовские сепаратисты сначала должны выполнить то, что было предусмотрено в первом соглашении (Брюссельском, подписанном в 2013 году — ИА REGNUM), а это формирование Сообщества сербских муниципалитетов», — отметил Вучич.

Президент Сербии заявил, что он «не захотел даже взглянуть на бумагу с проектом соглашения», которую ему ранее привезли советники президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, но сегодня эта бумага просочилась в СМИ.

«Положение дел усложняется. Очевидно, что они (Запад — ИА REGNUM) любой ценой будут искать какое-то решение. Я увидел, что это весьма сложно для Сербии. Они нам не оставили никакого шанса», — сказал Вучич.

Президент добавил, что он надеется, что текст, опубликованный в албанских СМИ, является не официальным сообщением, а лишь мнением автора статьи.

Александр Вучич Но я сегодня вечером видел, что представители пяти стран Запада требовали, чтобы я их принял. Я предполагаю, что они нам принесут то, что албанцы уже опубликовали. Что мы до 24 февраля должны обо всем договориться. И я тоже узнал символику этой даты — начало войны на территории [б. УССР]. Текст с полномочиями для Сообщества сербских муниципалитетов предложили немецкие организации, которые в Белграде встречались с представителями некоторых сербских организаций. Понятно, что они ищут какое-то решение, и ничего нельзя отвергать заранее. Но то, что я до сих пор видел, очень сложно для Сербии. Если я должен был бы прямо сейчас определить свое отношение к этому, я сказал бы — нам не оставили никакого шанса.

Напомним, что ранее Александр Вучич настаивал на неком «компромиссном решении» по Косово. Теперь сербская сторона настаивает на выполнении Брюссельских соглашении со стороны Приштины и требует формирования Сообщества сербских муниципалитетов.