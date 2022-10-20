София, , 23:45 — REGNUM В министерстве иностранных дел Болгарии 19 октября отреагировали на устную ноту МИД Северной Македонии с требованием осудить заявления депутата Европарламента Ангела Джамбаски.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Болгарии заявили, что «Болгария всегда стремилась к укреплению и углублению дружбы и добрососедских отношений с Северной Македонией, Болгария приложила много усилий для реализации этой цели в последние годы», а потому «любые публичные заявления, оскорбляющие или провоцирующие другую сторону, абсолютно неприемлемы».

В МИД Болгарии подчеркнули, что подобные заявления не отражают официальную позицию болгарского государства, а попытки представить их таковыми являются признаком недобросовестности.

«Несмотря на многочисленные провокации против Болгарии и особенно против болгар в Северной Македонии в последние месяцы, МИД Болгарии считает такое поведение неприемлемым и крайне контрпродуктивным. Такие заявления не в интересах болгар в Северной Македонии. Они отвлекают внимание общественности от справедливого и законного стремления болгарской общины к равным гражданским правам, особенно к свободной ассоциации и защите своего культурного и исторического наследия.

В соответствии с духом Соглашения о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Болгарией и Республикой Северная Македония от 2017 года мы призываем политиков и общественных деятелей по обе стороны границы направить свои усилия и идеи на поддержку процесса восстановление доверия и установление добрососедских отношений», — говорится в пресс-релизе МИД Болгарии.

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