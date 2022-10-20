Берлин, , 23:55 — REGNUM На Ангелу Меркель у американцев есть компромат. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM международный обозреватель Виталий Волков.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается «канцлер-пакта» (документ, существование которого не доказано, и в соответствии с которым каждый канцлер Германии должен утверждаться властями США — ИА REGNUM), то этот вопрос в кулуарах обсуждается, есть книги, в которых обосновывается его наличие, но их тут же относят к разряду конспирологических, маргинализируют и изолируют», — заявил эксперт.

Документов, подтверждающих наличие пакта, не существует, полагает Волков.

«Думаю, что конкретно в отношении Ангелы Меркель у США имелся компромат, благодаря которому США ее могли держать на привязи, хотя коридор возможностей у неё был. Это предположение мне подтвердил однажды в частной беседе ныне покойный бывший высокопоставленный офицер «Штази» (спецслужба ГДР — ИА REGNUM), хорошо знавший анамнез Меркель и подробности ее деятельности в бытность молодежной активисткой в ГДР. Знаю одно: мой знакомый не любил бросать слов на ветер», — заключил политолог.

Напомним, что ранее Ангела Меркель заявила о том, что к предупреждениям президента России Владимира Путина стоит относиться к большой серьезностью.