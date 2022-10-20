Манчестер, Великобритания, , 23:29 — REGNUM 37-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду близок к расторжению контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом 20 октября сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

Криштиану Роналду Ruben Ortega

По информации источника, стороны могут прекратить сотрудничество до конца года. Действующее соглашение Роналду с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 12-ти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. Суммарно на поле португалец провел 691 минуту.