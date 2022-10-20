Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Представитель Государственного департамента США на Западных Балканах Габриэль Эскобар 19 октября в интервью косовскому телеканалу Kanal10 назвал решение проблемы Косово «делом недель, а не лет».

Габриэль Эскобар State.gov

Политик отметил, что назначение конкретных сроков завершения переговоров между Косово и Сербией все же является прерогативой переговорщиков и Белграда с Приштиной.

Комментируя предложение Германии и Франции по урегулированию косовского вопроса американский дипломат заявил:

«Мы поддержим его. Мы думаем, как нам объяснили, что это предложение будет означать более тесное вовлечение и интеграцию Косово, а потенциально и Сербии, в евроатлантические структуры… Да, мы полностью его поддерживаем. И я должен добавить, что мы всегда поддерживали признание Косово в качестве независимого и суверенного государства и приветствовали бы это и в ООН и во всех европейских структурах».

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