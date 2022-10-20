Белгород, 20 октября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. В Белгородской области девятилетний ребенок получил тяжелые ранения в результате взрыва в его руках устройства, похожего на дрон ВСУ, сообщил вечером 20 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Камера беспилотника

На данный момент известно, что ребёнок госпитализирован в тяжелом состоянии.

«В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии», — написал Гладков.

По его информации, у ребенка открытые травмы конечностей. Врачи оказывают ему необходимую помощь.