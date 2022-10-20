Лондон, , 23:21 — REGNUM Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды над ПСВ из Эйндховена в отложенном матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23.

ФК «Арсенал»

«У нас были действительно хорошие моменты, но нам не хватило последнего паса или удара. Однако мы счастливы, что выиграли. Разница между первым и вторым местом очень велика, и мы хотим сохранить ее на следующей неделе. Гол Гранита Джака был отличным, с правой ноги, полуволевой удар, он оказывается на таких позициях каждую игру, поэтому и забивает», — цитирует Артету издание BBC.

В следующем матче ПСВ примет лондонский «Арсенал» 27 октября. Встреча пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.