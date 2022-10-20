Сургут, Югра, , 23:13 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) из окна седьмого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок. Об этом сообщило издание «Вестник Сургутского района».

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл днём 20 октября на улице Пушкина, в доме №22. Каким образом ребёнок оказался на подоконнике, выясняет полиция. Информации о состоянии мальчика неизвестно. Его увезла в больницу скорая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Забайкальском крае следователи начали проверку обстоятельств падения полуторагодовалого мальчика из окна. Ребёнок чудом остался жив.

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