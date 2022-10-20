Сургут, Югра, 20 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) из окна седьмого этажа выпал полуторагодовалый ребёнок. Об этом сообщило издание «Вестник Сургутского района».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Инцидент произошёл днём 20 октября на улице Пушкина, в доме №22. Каким образом ребёнок оказался на подоконнике, выясняет полиция. Информации о состоянии мальчика неизвестно. Его увезла в больницу скорая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Забайкальском крае следователи начали проверку обстоятельств падения полуторагодовалого мальчика из окна. Ребёнок чудом остался жив.