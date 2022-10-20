Москва, , 23:09 — REGNUM Пользователи обратили внимание, что в списке будущих премьер онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» появились сериалы кинокомпании Warner Bros. Информация была опубликована 20 октября на сайте платформы.

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Речь идёт о сериалах-кинокомиксах студии DC «Харли Квинн», «Пенниуорт» и «Старгёрл», а также о приключенческом шоу «Кунг-Фу» про боевые искусства. Стоит отметить, что предыдущие сезоны проектов и ранее присутствовали в каталоге «Кинопоиска», но сейчас на страницах сериалов появились анонсы продолжений. Пока онлайн-кинотеатр не назвал даты их премьер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Кинопоиск» удалил из каталога популярный сериал «Доктор Хаус». Выяснилось, что компания вынуждена была сделать это из-за истечения срока действия прав на показ шоу, руководство онлайн-кинотеатра надеется, что через какое-то время ему удастся вернуть сериал в список доступного контента.

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