Вашингтон, 20 октября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс США фактически разрушен, поэтому не может производить оружие в необходимых темпах, заявил 20 октября член палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью Newsmax.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, Белый дом не афиширует этот факт.

«Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша военно-промышленная сфера разрушена», — сказал Маккол.

Он пояснил, что так как «система сломана», то Соединённые Штаты не могут производить оружие «достаточно быстро».

В качестве примера он привёл Тайвань, которому Вашингтон не даёт обещанное вооружение на протяжении трёх лет, а также заявил, что ракетные комплексы HIMARS, которые просит Киев, могут быть изготовлены только через пару лет.