Бишкек, , 23:02 — REGNUM Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект Концепции развития исламской экономической платформы в Киргизии. Об этом сообщили в правительстве республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Киргизские власти считают, что принятие этой концепции позволит обеспечить ускоренный экономический рост страны за счёт эффективного функционирования секторов исламской экономики и финансов.

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В экономическом ведомстве утверждают, что исламская экономика и ее финансы признаны быстрорастущей индустрией, которая занимает всё более важное место в мировой экономике.

«Проект концепции по формированию Киргизии в качестве регионального центра по исламской экономике и финансам раскрывает видение места и роли исламской экономики в качестве альтернативной модели в развитии страны и формирует содержательные рамки совершенствования нормативной правовой базы», — подчёркивают авторы инициативы.

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