21 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Несмотря на то, какие документы по косовскому урегулированию президент Сербии Александр Вучич подписал и подпишет в будущем, Косово не может стать полноценным государством, пока резолюция 1244 СБ ООН по Косово и Метохии не потеряет силу. Без участия России ее отменить невозможно.

Татьяна Стоянович, , 07:55 — REGNUM Если между Сербией и Косово в начале следующего года будет подписано соглашение, похожее на то, о котором 20 октября писало албанское издание Albanian post, это значит, что на практике будет реализован план Вольфганга Ишингера, который сербское правительство, возглавляемое Воиславом Коштуницей, отвергло в 2007 году. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Косово — это Сербия! Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Albanian post опубликовало статью, в которой со ссылкой на «международные источники» говорится о том, что Запад разработал план «поэтапной нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. На первом этапе Сербия не должна формально признавать Косово, но при этом она так же не должна препятствовать вступлению сепаратистского образования в ООН. С другой стороны, Приштина должна сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, которое будет функционировать в правовой системе Косово, при этом обладая более серьезными полномочиями, чем простая неправительственная организация, как этого хотели бы косовские сепаратисты. Это предварительное соглашение, по информации албанского СМИ, должно быть подписано 24 февраля — в годовщину начала российской специальной военной операции на территории б. УССР.

«Благодаря мудрой политике президента Сербии Александра Вучича, муниципалитеты с сербским большинством в Косово и Метохии получат право проводить между собой консультации, чьи итоги никаким способом не смогут повлиять на решения Приштины. Это основа Сообщества сербских муниципалитетов. Но Александр Вучич для того, чтобы остаться у власти, готов подписать всё, что от него требуют, даже то, что Белград не будет препятствовать вступлению так называемого Косово в ООН», — заявил Мирович.

По словам юриста, если план, о котором говорит албанское издание, существует, он в первую очередь направлен против России, так как Москва до сих пор является последним препятствием на пути сепаратистского Косово в ООН.

«Несмотря на то, какие документы до сих под подписал и подпишет в будущем Вучич, Косово не может стать государством без отмены резолюции 1244 СБ ООН. В этом смысле его позорная роль в сдаче Косово и Метохии вступает в окончательную фазу. Я уверен, что Сербия после формирования нового правительства до 1 ноября этого года введет санкции против России, а следующим шагом будет Косово. Западу это нужно для того, чтобы компенсировать поражение НАТО на территории б. УССР, которое неминуемо. Поэтому и говорится о том, что соглашение между Белградом и Приштиной будет подписано 24 февраля — в годовщину начала российской специальной военной операции», — считает Мирович.

Если Александр Вучич останется до конца в этой игре, Сербия впервые за всю свою историю вонзит нож в спину своему союзнику, который до последнего защищает ее территориальную целостность, продолжил эксперт.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Ничего подобного в сербской истории не было. Позорно даже дискутировать о таком соглашении — не то, что его подписывать. А я уверен, что подобное соглашение будет подписано, так как Александр Вучич — это величайший предатель в сербской истории», — сказал Мирович.

По его мнению, этот документ имел бы юридическую и пропагандистскую функцию. На фоне кризиса на территории б. УССР Западу нужно как можно скорее продемонстрировать какой-то успех на внешнеполитической арене, и в этом состоит пропагандистская роль будущего соглашения, пояснил сербский юрист.

«Что касается юридической функции, Россия всегда может ссылаться на Косово как на пример вопиющего нарушения международного права со стороны Запада. Москва всегда напоминает о 1999 годе, когда НАТО совершило агрессию против СР Югославии, и о 2008 годе, когда албанские сепаратисты в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Теперь, благодаря предателю Вучичу, у США будут в руках два аргумента. Первый — то, что они не полностью опозорились, поддерживая киевский режим. Второй — то, что Сербия сама признала Косово», — полагает Мирович.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Юрист отметил, что в таком случае позиция России, которая не допускает вступления Косово в ООН, будет дезавуирована, так как всегда можно сказать, что Белград признал Косово и надо уважать его выбор.

«Все возможно, пока у власти коррумпированный и криминальный режим Александра Вучича. Важно подчеркнуть, что Запад оказывает давление не на Сербию, а на него лично. На днях в Белграде проходит суд над членами одиозной преступной группировки Велько Беливука, которые открыто говорят о своих встречах с главой государства. Вучич пока не опроверг их слова. Понятно, каким образом США шантажируют президента Сербии. Поэтому поможет нам Бог. Мы можем лишь надеяться, что российское руководство отделяет сербский народ от его президента, и что оно не забудет про право вето в СБ ООН», — резюмировал Деян Мирович.