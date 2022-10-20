Скопье, , 23:10 — REGNUM Парламент Северной Македонии 20 октября по ускоренной процедуре принял поправки в закон о строительстве.

Солнечная батарея (сс) Aleksandr1984

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, поправки предполагают введение особой процедуры установления солнечных батарей на объектах. Их разрешается устанавливать без уведомления властей в случае, если потребителем произведенной энергии будет собственник батареи.

Предполагается, что излишки электроэнергии будут поступать в ЛЭП для общественного потребления.

Читайте ранее в этом сюжете: Македонских пенсионеров оставили без дров