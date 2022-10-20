Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. 20 октября санкт-петербургский «Зенит» в матче 4-го тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев

Оба гола в составе «сине-бело-голубых» забил 27-летний нападающий сборной России Иван Сергеев (17’ Клаудиньо, 46’ Вендел). Единственный мяч «Крыльев Советов» на 79-й минуте забил Александр Чиркович после передачи Сергея Пиняева.

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родриган, Сантос (Круговой, 61’), Кузяев (Мостовой, 61’), Барриос, Вендел, Малком, Сергеев (Бакаев, 82’), Клаудиньо.

«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Солдатенков, Барач, Липовой, Витюгов (Коваленко, 46’), Бабкин (Пиняев, 74’), Бейл (Зотов, 46’), Соколов, Шитов (Чиркович, 78’), Хубулов (Глушенков, 82’).