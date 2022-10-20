Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал в частном порядке проблему задержки принятия в блок НАТО Финляндии и Швеции.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил журналистам 20 октября, отвечая на вопрос о его оценке поведения Турции и Венгрии, блокирующих принятие Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

«Я передал им свою позицию в частном порядке», — сказал Байден журналистам по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия и Турция — единственные из стран-членов НАТО, не ратифицировавшие протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс.

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