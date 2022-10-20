Скопье, , 23:04 — REGNUM Две профсоюзные организации работников почты Северной Македонии 20 октября провели акцию протеста в Скопье.

Скопье, почта Yemc

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, забастовки были анонсированы заранее, работники почты требуют выплаты заработной платы за сентябрь и прекращения практики задержки выплаты заработной платы, а также улучшения условий труда и отказа государственных учреждений от использования услуг частных почтовых контор.

Ранее работники почты требовали от государства, чтобы выплата заработной платы за сентябрь была произведена не позднее 15 октября.

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