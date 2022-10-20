Москва, 20 октября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Юрий Лоза высказался по поводу новой песни Веры Брежневой, которую исполнительница выпустила после длительной паузы. Интервью с автором-исполнителем 20 октября опубликовало агентство ФАН.

Юрий Лоза

Музыкант заявил, что если СМИ не будут пиарить Брежневу, то люди её не будут знать. «Поймите, самое страшное для артиста — забвение», — сказал Лоза. Он также отметил, что певица, уехавшая из России, вольна поступать так, как она хочет, и что в жизни российских граждан ничего не изменится от того, что кто-то решит спеть песню на чужом языке.

По поводу резкой смены риторики Брежневой, Лоза сказал, что всерьёз воспринимать её мнение не стоит. «Что говорит артист? Артист — зависимое существо, — пояснил Лоза, — продукт какого-то конкретного человека, который взял и сделал его из ничего».

Напомним, после того, как Россия начала специальную военную операцию на территории б. УССР, Вера Брежнева уехала из страны. Стоит отметить, что в августе 2022 года сторонники киевского режима предложили внести певицу в чёрный список, лишить её всех наград и недвижимости на территории б. УССР.