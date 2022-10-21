21 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 07:56 — REGNUM Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — указывается в документе.

«Давно пора. Зачем нам Ростуризм, если туризма нет?» — задаётся вопросом Враг Р.

Многие пользователи позитивно отнеслись к этой новости, поскольку считают, что Ростуризм самым очевидным образом не справлялся с теми обязанностями, которые на ведомство возложило руководство Российской Федерации.

«Ну вот и хорошо. Чуть-чуть дармоедов-чиновников станет поменьше, хоть временно. А то Ростуризм есть, а ничего для туризма внутри страны не делается. Вообще», — считает Андрей П.

«Быть может, и верное решение. Всё равно не могут сами разрешить проблемы с застрявшими за рубежом туристами, да и много бардака, нет развития туризма внутри страны», — указывает Татьяна В.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Ростуризма за спиной были и хорошие инициативы, которые действительно склоняли туристов предпочесть отдых внутри страны, а не за рубежом.

Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой во Владивостоке Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

«Кроме туристического кешбэка ничего хорошего о мерах по развитию внутреннего туризма я не вспомню. Одно только на ум приходит — огромные цены при ужасном сервисе. Это ведомство явно не справилось со своими обязанностями», — поделился своим мнением Валентин С.

«Можно ли считать отдых в Крыму, который реально стал более удобным, заслугой Ростуризма? Если да, то хотя бы за это спасибо», — указывает Максим Б.

Тем не менее часть людей полагает, что Ростуризм в сложившихся условиях попросту не нужен, поскольку у России много других, более важных задач, требующих постоянно внимания и финансирования.

«Сейчас в условиях проведения СВО нужно делать так, чтобы весь структуры работали как можно экономнее и эффективнее. Функции Ростуризма, кстати, перейдут Минэкономразвития, что неплохо. В любом случае решение правильное и своевременное», — пишет Святослав Т.

Заседание Минэкономразвития России economy.gov.ru

«В условиях отсутствия нормального авиасообщения, при отсутствии работы российских карт и при условии ещё многих других обстоятельств Ростуризм не нужен», — уверен Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что в России было создано очень много государственных контор, которые заслужили своего упразднения так же, как и Ростуризм.

«Можно смело половину этих нелепых контор сократить. Они только сосут бюджет. Вопрос только куда их устраивать на работу. С 25 млн рабочих мест кто-то обманул в очередной раз», — поделился своим мнением Василий О.

Напомним, 20 октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма.