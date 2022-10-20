Тирана, , 22:48 — REGNUM В правительстве Албании 20 октября заявили о намерении вновь разрешить ставки на спорт с 1 января 2023 года.

Ставки Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за счет данной меры планируется увеличить доходы государственного бюджета на два миллиарда албанских леков (около миллиарда рублей).

Работа казино и букмекерских контор в Албании была запрещена 31 декабря 2018 года. Отмена запрета обусловлена стремлением государства увеличить поступления в бюджет на фоне мирового энергетического и экономического кризиса.

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