Тирана, 20 октября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. В правительстве Албании 20 октября заявили о намерении вновь разрешить ставки на спорт с 1 января 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Ставки

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за счет данной меры планируется увеличить доходы государственного бюджета на два миллиарда албанских леков (около миллиарда рублей).

Работа казино и букмекерских контор в Албании была запрещена 31 декабря 2018 года. Отмена запрета обусловлена стремлением государства увеличить поступления в бюджет на фоне мирового энергетического и экономического кризиса.