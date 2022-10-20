Тюмень, , 22:33 — REGNUM В Голышмановском районе Тюменской области обнаружена свалка трупов крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Крупный рогатый скот

В ведомство поступила информация о разливе навоза возле фермы ООО «Производственная компания «Молоко» в Голышмановском районе. Факт нарушения подтвердился.

Вместе с тем были найдены свежие и полуразложившиеся трупы крупного рогатого скота, а также обглоданные кости и скелеты животных, которые оказались разбросаны в лесу на расстоянии 100 м от фермы. На свалку подъехать можно было только с территории фермы. Россельхознадзор проводит проверку по выявленному факту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на землях сельскохозяйственного назначения в Мухоршибирском районе Бурятии обнаружена свалка из трупов животных.

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